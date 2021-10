Istanbul (AFP). Turquie: turbulences sur les marchés financiers après les législatives

Les marchés financiers turcs ont ouvert dans la tourmente lundi avec une chute de la Bourse et de la monnaie nationale, au lendemain des élections législatives où le parti au pouvoir a essuyé un sérieux revers, qui risque d'ouvrir une période d'instabilité dans le pays. La Bourse d'Istanbul a chuté de 8% lundi à l'ouverture. Une demi-heure après, elle cédait plus de 6%, et affichait à 07H30 GMT une nette baisse de 5,5%. La devise turque (TL) a elle signé un nouveau record de faiblesse face au dollar et à l'euro, perdant près de 4% face à chacune des deux devises. La banque centrale turque a immédiatement réagi à cet effondrement en annonçant avoir baissé ses taux appliqués aux dépôts en devises à une semaine. Ces taux seront abaissés à partir de mardi, passant de 4% à 3,5% pour le billet vert et de 2% à 1,5% pour l'euro, a indiqué l'institution monétaire. Après l'annonce de cette mesure, la monnaie turque s'échangeait à 2,76 dollars (-3,75%) et 3,08 euros (-4%). Le parti islamo-conservateur de la justice et du développement (AKP) du président turc Recep Tayyip Erdogan a essuyé un sérieux revers dimanche aux législatives. Il a perdu sa majorité absolue détenue depuis treize ans au Parlement, enterrant de fait ses espoirs de renforcer son règne sans partage sur le pays. Le Parlement est désormais davantage fragmenté. Aucun des quatre partis représentés, selon les résultats du scrutin, ne peuvent en l'état former seuls un gouvernement et les possibilités d'une coalition semblent difficiles, inquiétant les marchés.

