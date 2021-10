Sortir dans l'Orne : lundi 8 juin

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, c'est le Festival du conte à l'Aigle. Des spectacles et des lectures de contes vont être proposés tout au long de la semaine. Une exposition d'art postal «Le gentil facteur des contes» est déjà en place à la Médiathèque. Retrouvez le programme complet des festivités sur L'Aigle



Vendredi et samedi, assistez à un grand show de patinage artistique sur roulettes à Gacé. Un spectacle tout en lumière, haut en couleur, riche en performance technique et artistique avec la participation des clubs ornais. C'est vendredi et samedi à 20h30 à la Halle des Sports de Gacé.



Ce samedi, dès 14h rendez-vous à la plaine des Sports d'Alençon pour un après-midi sportif organisé dans le cadre des 80 ans de la FSGT. Comptez 3€ la participation, c'est gratuit pour les licenciés FSGT.