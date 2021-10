Londres (AFP). Mondial-2010: la Fifa a payé l'Irlande pour oublier la main de Henry

La fameuse main de Thierry Henry contre l'Irlande n'en finit plus de faire polémique: la Fifa avait payé la Fédération irlandaise pour éviter des poursuites en justice après la qualification de la France au Mondial-2010 grâce à ce geste litigieux, a affirmé jeudi cette fédération. "Nous avions trouvé un accord. C'était un jeudi et le lundi suivant tout était signé. C'était un paiement à notre Fédération pour que nous ne portions pas l'affaire devant la justice", a déclaré John Delaney, président de la Fédération irlandaise (FAI), à la station RTE Radio 1. Ces révélations interviennent alors que la Fifa est ébranlée par un scandale de corruption qui a entraîné la démission de son président Joseph Blatter, scandale auquel l'affaire de la main d'Henry n'est cependant pas liée. Selon des médias, le montant du paiement serait de cinq millions d'euros, mais Delaney a refusé de confirmer ou d'infirmer ce chiffre en mettant en avant une clause de confidentialité. La Fifa, instance suprême du football mondial, est l'entité organisatrice des Coupes du monde. C'est l'attitude jugée moqueuse de Blatter à l'égard de l'Irlande qui a poussé Delaney à demander une compensation financière à la Fifa, a affirmé ce dernier. La scène s'était selon lui jouée lors du Soccerex, un salon consacré à l'économie du football organisé à Johannesburg 11 jours après le match décisif France-Eire. "La façon dont il s'est comporté à la tribune, avec un ricanement à notre intention Le jour où j'y suis allé (pour conclure l'accord financier), je lui ai dit ce que je pensais de lui et des noms d'oiseau ont fusé", a assuré l'Irlandais. Le France avait affronté l'Eire en barrage pour le Mondial-2010 en Afrique du Sud. Elle s'était qualifiée après un match nul 1-1 (après prolongation), le 19 novembre 2009 à Paris, grâce à un but de William Gallas sur une passe décisive de la main de Thierry Henry (103e minute), que l'arbitre n'avait pas vue. A l'aller en Irlande, la France l'avait emporté 1 à 0. - Grève du bus - Le 18 janvier 2010, la commission de discipline de la Fifa avait décidé de ne pas sanctionner Henry en estimant qu'"aucun texte juridique ne permet de sanctionner un fait ayant échappé aux officiels". La faute de main de Henry avait déclenché une tempête médiatique mondiale et une vive polémique, relayée par certains dirigeants politiques des deux pays de l'époque. Le Premier ministre irlandais Brian Cowen avait ainsi demandé à rejouer la rencontre, alors que son homologue français François Fillon avait répliqué en déclarant que ce n'était "ni au gouvernement français ni au gouvernement irlandais de s'immiscer" dans les règles du football mondial. La Fifa avait rapidement refusé la demande irlandaise, Joseph Blatter évoquant une éventuelle "compensation morale". Deux jours après la rencontre, Thierry Henry s'était dit "extrêmement désolé pour les Irlandais qui méritent vraiment d'être en Afrique du Sud". "La solution la plus équitable serait bien sûr de rejouer le match, mais ce n'est pas de mon ressort", avait-il estimé. Au Mondial sud-africain, la France avait été piteusement éliminée au premier tour. Elle s'était surtout fait remarquer par la fameuse grève d'entraînement des joueurs à Knysna en protestation au renvoi du groupe de Nicolas Anelka, coupable d'insultes adressées au sélectionneur Raymond Domenech à la mi-temps de France-Mexique. Anelka avait été ensuite suspendu de l'équipe de France pour 18 matches. Quatre autres Bleus avaient également été sanctionnés: Patrice Evra (5 matches), Franck Ribéry (3) et Jérémy Toulalan (1).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire