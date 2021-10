Commémorations du D-Day : les restrictions de circulation dans la Manche

Le département de la Manche commémore cette année le 71ème Anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Les cérémonies officielles et les manifestations commémoratives exigent un dispositif de sécurité du fait de la présence d'autorités nationales et étrangères de premier rang et de l’affluence d’un public chaque année plus important.

L'accès au plus près des zones de cérémonies fera l’objet d’une régulation et justifiera la mise en place de plans de circulation et d’axes réservés aux secours, tous élaborés en étroite collaboration avec les maires des communes concernées.

La gendarmerie rappelle qu'il est interdit sur toute manifestation de stationner un véhicule en dehors des parkings matérialisés et gratuits : tout stationnement gênant ou dangereux fera l'objet d'un enlèvement aux frais du contrevenant.

Pour assurer la parfaite sécurité des spectateurs de ces cérémonies et permettre également la libre circulation autour des communes, des mesures d’interdictions de circulation et de stationnement réguleront ces différents flux :

Cérémonies à CARENTAN le 5 juin 2015 :

- à 14h30, parachutages sur le site des marais de Carentan : fermeture de l'axe D974 entre Les Ponts d'Ouve et le giratoire des Palmiers de la ZI de Blactot à partir de 12h 00 ; le stationnement sera interdit sur la D971 depuis l'échangeur RN13 et sur le D974 depuis les Ponts d'Ouve jusqu'au giratoire des palmiers ZI Blactot.

- à partir de 17h30, cérémonies internationales en ville au « Carré de choux » et défilé militaire jusqu'au monument « Signal » devant la mairie : la circulation sera interdite sur la rue de la 101ème Airborne jusqu'au pont de la rue de la Guinguette et sur le boulevard de Verdun jusqu'au carrefour devant la gare.

Il est conseillé aux spectateurs de stationner sur les nombreux parkings situés dans la ZI Blactot.

Cérémonies à UTAH BEACH les 5 et 6 juin :

Pour se rendre sur Utah Beach l'itinéraire conseillé est la D 913 depuis la RN13.

Un parking obligatoire sera mis à disposition sur l'hippodrome d'Utah.

La circulation sera interrompue sur le D913 le 6 juin de 10h30 à 11h30 durant la cérémonie sur la stèle à la mémoire des marins Danois. Un itinéraire de déviation sera mis en place (carrefour D 913/ D 14 à la sortie de Sainte Marie du Mont par D14 jusqu'à l'intersection avec le D67 vers la Madeleine pour atteindre l'hippodrome d'Utah).

Cérémonies à La FIERE le 7 juin :

Le déplacement à pied est à privilégier pour se rendre à La Fière en raison d'un réseau routier non adapté et rapidement saturé.

Le stationnement sur les parkings gratuits est obligatoire.

Pour venir :

- à pied : par le D15 piétonnier sur 3 kilomètres depuis le bourg de Sainte Mère Église,

- en voiture :

 accès aux parkings1.2.3.4.5 par l'Ouest via Picauville et Amfreville : il est à noter que ces parkings sont en accès libre avec la possibilité d'y entrer et d'en sortir à toute heure,

 accès aux parkings 6 et 7 par l'est via la RN13 depuis l'échangeur de Fauville, en suivant le D67 puis Vaulaville accès régulé et sortie impossible avant la fin des manifestations.

Au retour,

- à pied : par le D15 piétonnier sur 3 kilomètres jusqu'au bourg de Sainte Mère Église,

- en voiture :

 pour quitter les parkings 1.2.3.4.5, vers le Nord prendre D126 direction Amfreville ; vers le Sud et la RN13, prendre direction Picauville puis à Guetteville vers D70 via Caponet. Ensuite rejoindre Chef du Pont et échangeur RN13 à Blosville,

 pour quitter les parkings 6 et 7, rejoindre le D67 par Vaulaville puis échangeur RN13 à Fauville.

Durant le temps des manifestations, la Gendarmerie se réserve le droit d’adapter le flux de circulation afin de faciliter l’accès aux parkings à l’ensemble des spectateurs.

L’info trafic en temps réel sur Tendance Ouest vous permettra d’obtenir des informations pour éviter les zones engorgées.