Bruxelles (AFP). Grèce: pas d'accord attendu mercredi

La rencontre mercredi soir à Bruxelles entre le Premier ministre grec Alexis Tsipras et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker sera "une première discussion" et ne débouchera pas sur un accord entre Athènes et ses créanciers internationaux, a prévenu un porte-parole de l'exécutif européen. "Nous ne nous attendons pas à une conclusion ce soir, c'est une première discussion", a souligné Margaritis Schinas, le porte-parole de la Commission lors d'un point de presse.

