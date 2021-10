Zurich (AFP). Fifa: Joseph Blatter démissionne, enquête du FBI, selon les médias américains

La tempête a fini par avoir raison de l'insubmersible Joseph Blatter: le patron de la Fifa a annoncé mardi qu'il renonçait à la présidence de l'instance, secouée par une série de scandales de corruption, mais qu'il continuera à exercer ses fonctions jusqu'à la désignation de son successeur. Visé directement par une enquête du FBI selon des médias américains, M. Blatter, 79 ans, en poste depuis 1998 et pourtant réélu vendredi pour un cinquième mandat, a indiqué qu'il allait convoquer un congrès extraordinaire au cours duquel un nouveau patron sera désigné. Ce congrès devrait se tenir entre décembre 2015 et mars 2016. scandale Le New York Times a affirmé mardi que M. Blatter "a tenté depuis des jours de prendre ses distances vis-à-vis du scandale", mais que les autorités américaines "espèrent obtenir la coopération de certains des responsables de la Fifa inculpés" pour corruption afin de resserrer l'étau autour de lui. La télévision américaine ABC News a précisé qu'il était dans le collimateur du FBI et de procureurs américains pour les faits de corruption et de pots-de-vin qui ont mené aux arrestations de mercredi dernier. Au fil des ans et des affaires, Sepp Blatter a souvent filé la métaphore du capitaine qui n'abandonne pas son navire. Mais cette fois, c'en était trop. La mise en cause directe de son bras droit, Jérôme Valcke, n°2 de l'instance, a précipité sa démission. "Bien que les membres de la Fifa m'aient conféré ce mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football, j'entends par-là des supporters, des joueurs, des clubs et de tous ceux qui vivent, respirent et aiment le football autant que nous tous à la FIFA. C'est pourquoi je remettrai mon mandat à disposition lors d'un Congrès électif extraordinaire", a déclaré M. Blatter en français lors d'une courte conférence de presse. Michel Platini, président de l'UEFA et ennemi déclaré de Blatter, a fait part de sa satisfaction. "C?était une décision difficile, une décision courageuse, et la bonne décision", a dit le Français, dont le nom va inévitablement resurgir comme possible futur président. - Valcke mis en cause - Ce départ annoncé a par ailleurs provoqué nombre de réactions, très largement positives. "C'est une excellente nouvelle", a jugé le président de la fédération anglaise (FA) Greg Dyke. "Bonne nouvelle" aussi pour le Néerlandais Michael Van Praag, un temps candidat pour le scrutin de vendredi dernier, lors duquel Blatter avait obtenu un cinquième mandat face au prince jordanien Ali Bin Hussein. L'équipe de celui-ci a d'ailleurs assuré qu'il était "prêt à prendre la tête de la Fifa à tout moment, si on lui demande". Le Portugais Luis Figo, lui aussi un temps prétendant à la succession de Blatter, a salué "un bon jour pour la Fifa et le football. Le changement arrive enfin". Le "roi" Pelé a demandé aux "honnêtes gens" de nettoyer le football mondial. La Concacaf, Confédération d'Amérique du nord, centrale et Caraïbes, s'est dite prête à aider à la "reconstruction" de la Fifa et la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) a appelé à "l'unité" pour oeuvrer à sa rénovation. La Confédération asiatique (AFC), qui a soutenu la réélection de Blatter, a sobrement réagi, se bornant à assurer qu'elle s'efforcerait de trouver "la meilleure façon d'avancer". Plusieurs sponsors de la Fifa --Coca-Cola, Adidas, Visa et McDonald's-- ont salué "un pas dans la bonne direction" pour rétablir une confiance ébranlée, tandis que le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a dit "respecter" la décision et s'est félicité des "réformes nécessaires" que le Suisse dit vouloir lancer d'ici à son départ. Car en attendant ce congrès extraordinaire, M. Blatter se dit "libre des contraintes qu'impose inévitablement une élection" et "en mesure de se concentrer sur la mise en ?uvre des ambitieuses et profondes réformes qui transcenderont nos premiers efforts en la matière". Domenico Scala, le président du comité d'audit et de conformité de la Fifa, a précisé que ce congrès extraordinaire se tiendrait entre décembre 2015 et mars 2016. Le prochain congrès ordinaire était prévu au Mexique en mai 2016, une date jugée trop lointaine par Blatter.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire