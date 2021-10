Kim Kardashian et Kanye West attendent un deuxième enfant

Kim Kardashian a annoncé la nouvelle dimanche soir dans une bande-annonce du prochain épisode de son émission de téléréalité "L'Incroyable Famille Kardashian" ("Keeping Up With The Kardashians").

"Je viens de recevoir les résultats d'analyse de sang et je suis enceinte", y déclare Kim Kardashian à sa soeur Khloe.

Le couple, qui vient de fêter son premier anniversaire de mariage, a déjà une fille, North, âgée de presque 2 ans, qui est née le 15 juin 2013.

La future naissance fait suite à plusieurs initiatives du couple pour surmonter leurs problèmes d'infertilité, dont Kim a parlé régulièrement dans son émission.

Les futurs parents n'ont pas précisé à quelle date était prévue la naissance.

Kim Kardashian, 34 ans, et Kanye West, 37 ans, ont été cités en avril parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde, selon le magazine Time.

Ils représentent à eux deux une fortune proche des 60 millions de dollars.