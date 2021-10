Les Fatals Picards lancent un défi à leurs fans

Les Fatals Picard viennent de lancer un défi à leurs Fans. Filmez-vous en train de chanter une chanson. Vous avez le choix entre "Salut à Toi" des Béruriers Noirs, "Comme elle vient" de Noir Désir ou encore Mala Vida de la Mano Negra. Postez ensuite vos vidéos sur le site du Parisien.fr et vos amis pourront ensuite voter pour vous. Le gagnant aura la chance de venir sur scèneavec eux partager le titre intitulé "Noir" des Fatals Picards.





La date de sortie du nouvel album de Lenny Kravitz, "Black and White America" devrait être retardée et l'album devrait désormais arriver à la rentrée. Après avoir récemment dévoilé le morceau "Come on get it", le chanteur américain a mis en ligne sur sa page Facebook, une vidéo dans laquelle il interprète en studio le titre "Everything". Il s'agit d'une chanson purement rock dans laquelle les riffs de guitare sont très présents et la batterie percutante.





Alors que Liam Gallagher est programmé sur la scène de nombreux festivals cet été comme aux Papillons de nuit, son frère, Noel Gallagher, serait en pleine préparation de son premier album solo. Selon la presse britannique, il aurait tourné un clip sous le soleil californien, il y a quelques jours. De nouvelles sessions d'enregistrement en studio à Los Angeles se seraient également déroulées récemment. Un premier single pourrait arriver fin Aout suivi d'un album mi-Septembre.