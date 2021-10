Les ventes de téléviseurs 3D vont exploser en 2011!

Les ventes de téléviseurs capables de retranscrire la 3D devraient décoller de 500% au cours de l'année 2011. L'Europe pourrait alors devenir le plus vaste marché mondial avec sept millions de TV 3D écoulées d'ici la fin de l'année. 300 millions de TV 3D trouveraient preneurs d'ici 2015. La région Asie/Pacifique serait alors la plus importante. Ses achats représenteraient 32% des ventes mondiales.



Microsoft présentera Gears of War 3 et Forza Motorsport 4 à l'occasion de l'Electronic Entertainment Expo, à Los Angeles, le 6 juin. Il s'agira aussi de faire la démonstration des dernières innovations Kinect, puisque Microsoft entend plaire aussi bien aux familles qu'aux gamers purs et durs.



Le jeu vidéo Resident Evil : The Mercenaries 3D sera commercialisé en France et à travers l'Europe à partir de juillet prochain. The Mercenaries s'inspirera des quatrième et cinquième volets de Resident Evil en reprenant le mode "Mercenaires", une fonction multijoueurs qui consiste à tuer un maximum d'ennemis dans un temps imparti.Le jeu proposera également de l'inédit avec la nouvellle fonctionnalité "Skill Slot".