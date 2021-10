Paris (AFP). Roland-Garros: Schiavone remporte un match dantesque

L'Italienne Francesca Schiavone, 92e mondiale, s'est qualifiée pour le troisième tour du tournoi de Roland-Garros après avoir remporté jeudi un match dantesque de 3 heures 50 minutes (6-7 (11/13), 7-5, 10-8) contre la Russe Svetlana Kuznetsova (N.18). Il s'agit du troisième match le plus long chez les dames aux Internationaux de France depuis le début de l'ère professionnelle en 1968. Schiavone et Kuznetsova n'étaient qu'à 17 minutes (4h 07) d'égaler le record établi en 1995 par les Françaises Virginie Buisson et Noëlle van Lottum en 1995 au premier tour. Buisson s'était imposée 6-7, 7-5, 6-2. L'Italienne, lauréate du tournoi en 2010, et la Russe, victorieuse en 2009, sont coutumières du fait. Il y a quatre ans, en Australie (huitièmes de finale), elles avaient battu le record de longueur en Grand Chelem (4h 44). Schiavone l'avait emporté (6-4, 1-6, 16-14). Jeudi, Kuznetsova a servi quatre fois pour le match et s'est procuré une balle de match. A l'usure, Schiavone, 34 ans, a réussi à faire craquer la Russe qui lui a "offert" le match en trouvant le filet sur sa dernière volée. Schiavone, exténuée mais souriante, a quitté le court N.1 sous les acclamations du public. L'inusable Italienne affrontera la Roumaine Andreea Mitu ou la Tchèque Karolina Pliskova (N.12) pour une place en huitièmes de finale.

