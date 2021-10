Hérouville : Il agresse son amie d’enfance

Il est resté amoureux d’une amie d’enfance, qu’il continue de fréquenter. Il la connaît d’autant mieux qu’ils ont tous deux été élevés selon les préceptes des Témoins de Jehovah. Le 1er mars, une amie commune les héberge dans sa chambre de la résidence universitaire d’Hérouville. Elle dort dans son lit tandis que ses amis dorment séparément dans leurs sacs de couchage, sur un matelas. Au petit matin, l’hôtesse part en cours. C’est alors que J. tente de concrétiser ses sentiments. Son amie d’enfance n’est pas d’accord et pour échapper à ses avances, elle se débat et finit par s’enfermer dans la salle de bains. Il force violemment la porte. Apeurée, la victime se laisse faire. 18 mois de prison En comparution immédiate, vendredi 13 mai, le prévenu d’agression sexuelle affirme : Elle était consentante, elle m’a laissé faire". Pas de quoi convaincre le tribunal. J. a été condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et une mise à l’épreuve de deux ans. Il devra se soigner, poursuivre ses études ou travailler. Il sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Le préjudice de la victime sera chiffré ultérieurement.

