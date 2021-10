Ils dégradent un stade près de Rouen

Les faits remontent à octobre 2014. Plusieurs individus saccagent le stade d'Anneville-Ambourville : la plomberie et l'électricité des vestiaires sont dégradées, ils allument également un feu et brûlent les portes arrachées des vestiaires, des rondins de bois protégeant le terrain de pétanque, de la plomberie et un extincteur. La municipalité dépose plainte. Le préjudice total s'élève à 20 476€.

Vague d'interpellations

Mercredi 20 mai, les auteurs sont interpellés par la communauté de brigades de Duclair avec le renfort de la brigade territoriale autonome de Pavilly. Les jeunes sont placés en garde à vue puis déférés devant le procureur de la République. Trois d'entre eux sont convoqués en justice dans les mois à venir. Le quatrième, sans domicile fixe, fait l'objet d'une citation directe et est inscrit au fichier des personnes recherchées.