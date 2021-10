Division d'Honneur : l'étau se resserre en bas !

En bas, Cherbourg, en mauvaise posture, se devait de gagner à Argentan. Mais Courseulles et Coutances, qui recevaient Mondeville et Avranches, n'avaient pas non plus tâche aisée, tout comme Ducey en déplacement à Alençon. Tourlaville, pas sauvé, rendait visite à des Divais à la peine en ce moment.

RSG Courseulles 2 – 2 USON Mondeville

La rencontre débute avec dix petites minutes de retard au Val Pican, mais n'empêche pas les deux formations de proposer un fort engagement dés l'entame. Monard repousse une frappe de Daoudi à l'entrée de la surface (9') et les Courseullais peinent à sortir de leur camp face au monopole des visiteurs. Après une faute peu évidente, Nicolas Suzanne dépose son coup-franc sur la tête de Cheraldini qui croise pour tromper Monard (0-1, 23'). L'ancien local Alexandre Martin est trop gourmand dans sa surface et permet à Pierléoni de servir Mboma qui trouve la niche de Meslin, vigilant (34'). Sur la gauche, Atabey élimine et délivre un centre parfait pour Denieul qui manque le cadre (37').

A la pause, tout reste ouvert malgré l'avantage des Mondevillais qui se montrent supérieurs dans l'impact physique et l'utilisation du ballon.

Le RSGC rentre mieux dans ce second acte, et après que l'arbitre ait laissé l'avantage pour une faute sur Mboma, le ballon est transmit à Pierléoni qui contrôle et enchaîne pour battre Meslin aux seize mètres (1-1, 58'). Dix minutes plus tard, le poison Antoine Pierléoni dépose Martin et frappe. Meslin relâche le ballon et Véron, qui a bien suivi au second poteau, pousse au fond des filets devant un Cédric Hengbart déconfit (2-1, 68').

Davantage bougée dans les duels que lors de la première période, l'USONM souffre face au courage et à l'énorme dépense d'énergie collective du RSGC. Monard sort un exploit devant Denieul qui était certain de marquer dans les 5m50 (76'). Mais il ne pourra rien lorsque Atabey pousse le cuir au fond après que le Barthez maritime l'ait repoussé devant Denieul (2-2, 86'). On croit les Courseullais abasourdis par l'égalisation, mais Mboma décoche une frappe soudaine que Meslin sort magnifiquement du cadre et, sur le corner qui suit, le coup de boule de Romain Chosse touche l'extérieur du poteau droit (87'). Dans le temps additionnel, Monard fait encore l'arrêt sur une frappe de Brunard (90+2').

Chaque équipe aura eu pour ainsi dire sa mi-temps, mais le RSGC aurait peut-être mérité une victoire salvatrice sur la fin. Deux points gagnés qui continuent la série positive du RSGC dans l'opération maintien.

Car ce résultat nul laisse l'équipe de Sébastien Mazure au-dessus de la ligne de flottaison, malgré le succès de Cherbourg à Argentan (0-1). Courseullais et Cherbourgeois sont à égalité de points et Tourlaville, battu à Dives (2-1), ainsi que Ducey, qui a plié à Alençon (2-0) et Coutances, tenu en échec par Avranches (1-1) sont plus que jamais en danger. Avec le maintien de Saint-Lô en CFA2, seule la douzième place sera donc synonyme de relégation. Celle-ci se jouera entre ces cinq clubs qui se tiennent en trois points !

Bayeux FC 2 – 0 AST Deauville

Vainqueurs écrasants le 13 mai dernier sur la Côte Fleurie 2-6 afin de rallier la finale de la Coupe de Basse-Normandie, les Bayeusains accueillaient cette fois-ci en championnat les Deauvillais. Et les garçons de Christophe Vingtrois n'ont pas manqué l'occasion de revenir à deux points de l'ASPTT Caen, avant d'être exempts à leur tour dans deux semaines. Sur des buts de Jimmy Auvray et Benjamin Renaux, le BFC a plié la rencontre pour s'accorder un espoir de titre bien présent, en parallèle de l'objectif de la Coupe.

Le seul match sans enjeu véritable se trouvait à Ouistreham. Après deux rencontres sans revers, les Ouistrehamais ont chuté à domicile devant Flers (1-3) malgré une belle résistance et un but de Nicolas Quettier. Les Flériens, vainqueurs grâce à Guénerie, Beauvalet et Petit, préparent de manière idéale leur demi-finale de Coupe de Basse-Normandie face à la réserve de Saint-Lô, mercredi soir. L'AJSO aura un rôle d'arbitre à venir lors de la prochaine journée et le déplacement à Cherbourg.