Cannes (AFP). Cannes: le jury a commencé ses délibérations

Le jury du Festival de Cannes a entamé dimanche matin, dans un endroit tenu secret, ses délibérations sur le palmarès du 68ème festival qui sera annoncé dimanche soir, a-t-on appris auprès des organisateurs. "oui, ça a commencé", a déclaré à l'AFP Thierry Frémaux, le sélectionneur des films en compétition. Le jury, co-présidé par les frères Coen, Ethan et Joel, et ses sept autres membres, délibèrent à l'abri des regards, téléphones confisqués. Joel Coen, ainsi que deux autres jurés, le Mexicain Guillermo del Toro et l'actrice britannique Sienna Miller, ont été vus en train de dîner dans un restaurant italien de Cannes samedi soir, en compagnie du réalisateur Bennett Miller ("Foxcatcher", Prix de la mise en scène à Cannes en 2014), selon un journaliste de l'AFP sur place. Les neuf jurés doivent "obligatoirement attribuer sept prix: la Palme d'or, le Grand Prix, les Prix de la mise en scène, du jury, du scénario et les Prix d'interprétation féminine et masculine. Six films sur dix-neuf en compétition font figure de favoris pour la Palme d'or: "Carol" de l'Américain Todd Haynes, "Mia Madre" de l'Italien Nanni Moretti, "Son of Saul" du Hongrois Laszlo Nemes, "The Lobster" du Grec Yorgos Lanthimos, "The Assassin" du Taïwanais Hou Hsiao-Hsien et "Youth" de l'Italien Paolo Sorrentino.

