Cannes (AFP). La planète cinéma attend fébrilement la Palme d'or de Cannes

Le Festival de Cannes dévoile dimanche son palmarès, avec plusieurs favoris pour sa récompense suprême la Palme d'Or, au terme d'une édition riche en histoires d'amour et en réflexions sur la vieillesse, la mort et le temps qui passe. Le jury co-présidé par les frères Coen devra faire son choix parmi 19 films en compétition. Qui l'emportera de Paolo Sorrentino, Todd Haynes, Hou Hsiao-hsien, Nanni Moretti, Laszlo Nemes ou Yorgos Lanthimos? Le jeu reste très ouvert, à quelques heures de l'annonce. "Carol", romance entre deux femmes dans les années 50 de l'Américain Todd Haynes avec Cate Blanchett et Rooney Mara, est sans doute le film qui, sans déchaîner les passions, a séduit le plus largement sur la Croisette par son élégance, sa finesse et le jeu de ses actrices. En cas de victoire, ce serait la deuxième fois en deux ans qu'une histoire d'amour homosexuelle l'emporterait, après "La Vie d'Adèle" en 2013, même si celle de Todd Haynes, tout en retenue, est très différente du réalisme cru d'Abdellatif Kechiche. Autre favori, l'Italien Paolo Sorrentino, oscarisé l'an dernier pour "La Grande Bellezza", pourrait séduire le jury avec "Youth". Ce film virtuose et plein d'humour, sur deux vieux amis qui se retrouvent en Suisse et réfléchissent sur le temps qui passe, porté par les acteurs Michael Caine et Harvey Keitel, a cependant divisé les festivaliers. Certains y ont vu la Palme d'Or tandis que d'autres l'ont trouvé cabotin. Un autre film italien, "Mia Madre" de Nanni Moretti, a ému une partie des festivaliers. Avec cette oeuvre sensible sur une réalisatrice, confrontée à la maladie de sa mère, le cinéaste de 61 ans pourrait emporter une nouvelle Palme d'Or, après celle de "La Chambre du fils" en 2001. Impressionnant de maîtrise formelle, "The Assassin" du Taïwanais Hou Hsiao-Hsien, histoire d'une justicière dans la Chine du IXe siècle à l'esthétique ciselée, mais jugée par certains hermétique, peut aussi prétendre aux premières marches du podium. - Caine, Lindon, Blanchett ou Buy - "Le Fils de Saul", premier film du Hongrois Laszlo Nemes, qui a provoqué un choc à Cannes, serait un choix plus osé. Cette oeuvre, sur un déporté juif forcé de travailler dans les chambres à gaz à Auschwitz, a impressionné par sa mise en scène radicale. Il restitue l'horreur de la Shoah sans presque jamais montrer les victimes, par le hors champ et les bruits. "The Lobster" du Grec Yorgos Lanthimos, fable grinçante et dérangeante sur l'amour, avec les stars internationales Colin Farrell, Rachel Weisz et Léa Seydoux, pourrait aussi être un choix inattendu. Pour le prix d'interprétation masculine, les noms les plus souvent cités sont ceux du Britannique Michael Caine, 82 ans, et de l'Américain Harvey Keitel, 76 ans, dans "Youth", ou encore celui de Vincent Lindon en chômeur humilié dans "La Loi du marché" de Stéphane Brizé. L'Américain John Turturro dans "Mia Madre" ou le Britannique Tim Roth dans "Chronic" de Michel Franco pourraient aussi être plébiscités. Parmi les actrices, l'Australienne Cate Blanchett et l'Américaine Rooney Mara dans "Carol" ou encore l'Italienne Margherita Buy dans le film de Nanni Moretti font figure de favorites, aux côtés notamment de la Taïwanaise Shu Qi dans "The Assassin". Comme chaque année, le jury se retire dimanche matin dans une villa des hauteurs de Cannes pour délibérer. Les frères Coen devront composer avec les autres membres du jury: les réalisateurs Xavier Dolan et Guillermo del Toro, les actrices Sienna Miller, Sophie Marceau et Rossy de Palma, l'acteur Jake Gyllenhaal et la chanteuse Rokia Traoré. La cérémonie débutera peu avant 19h00 (17h00 GMT).

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire