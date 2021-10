CAEN-EVIAN (3-2) : Malherbe finit le travail

Plusieurs médias nationaux présentaient ce match comme ne revêtant aucun enjeu, Caen étant déjà maintenu au coup d'envoi, et Evian étant déjà condamné à descendre en Ligue 2. Mais les dirigeants malherbistes misaient bien sur une victoire de leur potéger histoire de gonfler le portefeuille du club. La première mi-temps était animée, d'un côté comme de l'autre. A chaque occasion caennaise, les Savoyards répondaient. A la 25e minute de jeu par exemple, sur le côté droit, d'un très bon contrôle de la poitrine, Fodé Koïta effaçait son vis-à-vis pour s'offrir un boulevard vers le but adverse. Mais son plat du pied droit trouvait la parade de Benjamin Leroy qui envoyait le ballon dans l'axe de son but. A sept mètres de la ligne, Emmanuel Imorou avait alors l'opportunité d'ouvrir le score. Mais le ballon arrivant vite, et il envoya sa frappe au dessus de la cage. Dans la foulée, les Savoyards Nsikulu puis Thomasson avaient eux aussi l'occasion de trouver les filets adverses.

10 minutes foudroyantes



Au retour des vestiaires, les Caennais se crééaient d'entrée de jeu de grosses occasions. Sloan Privat sortait pour laisser sa place à Emiliano Sala qui ne tardait pas à peser sur la défense adverse. L'Argentin faisait la différence sur le côté droit, avant d'offrir un superbe ballon en retrait à Hervé Bazile qui d'un plat du pied impeccable donnait une longueur d'avance à Caen (1-0, 60'). Sur un corner, et suite à une action confuse, Evian marquait contre son camp (2-0, 66'), avant qu'Hervé Bazile, d'une balle piquée géniale, ne scelle le sort de cette dernière rencontre de la saison (68', 3-0). Derrière, la défense caennaise se relâchait et encaissait deux buts sans incidences. Le Stade Malherbe termine sa saison de la plus belle des manières, s'offrant une treizième place totalement inespérée à la trève. L'exploit n'est pas mince à l'heure de boucler cet exercice 2014-2015.