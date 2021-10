Dublin (AFP). La très catholique Irlande se prononce sur le mariage gay

Pour ou contre le mariage entre personnes de même sexe? les Irlandais se rendaient vendredi aux urnes pour trancher la question lors d'un référendum historique dans un pays où l'influence de l?Église catholique, même déclinante, reste forte. Plus de 3,2 millions d'Irlandais étaient appelés à se prononcer avant la clôture des bureaux de vote à 22H00 locales (21H00 GMT). Dans l'après-midi, les médias locaux faisaient état d'un taux de participation supérieure à 60%. Le résultat est attendu pour samedi après-midi. Les ultimes sondages suggéraient une victoire du "oui", même si l'écart avec le non s'est réduit à l'approche du vote. "Votez oui", "égalité pour tous" indiquaient à Dublin des pancartes accrochées à un réverbère près de l'ancienne maison d'Oscar Wilde, auteur dont l'homosexualité lui valu d'être emprisonné en Grande-Bretagne pour outrage à la pudeur. "J'ai un fils de trois ans, et si un jour il vient me demander comment j'ai voté, la seule chose que j'aurais envie de lui dire, c'est que j'ai voté oui", a déclaré Rowland Crawte, 37 ans. Enthousiastes, affichant volontiers leur préférence en portant des autocollants "oui", les partisans du mariage gay contrastaient avec ses opposants, moins enclins à plastronner. "Je ne crois pas que deux hommes devraient se marier. Ni même deux femmes. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que deux hommes soient en couple qui est le mari et qui est la femme?", a déclaré Betty Young, la soixantaine. - Par train, ferry ou avion - La question soumise aux Irlandais propose d'amender la Constitution pour autoriser "le mariage entre deux personnes, sans distinction de sexe". Ce référendum, 22 ans après la dépénalisation de l'homosexualité en Irlande, a donné lieu à des débats passionnés. Des supporters du non se sont plaints de harcèlement et de voir leur affiches vandalisées. Ce scrutin "a touché une corde sensible. Il mobilise beaucoup plus que d'autres consultations par le passé", selon Eoghan Bonass, 35 ans, qui a voté oui. Des centaines d?expatriés irlandais installés depuis peu en Grande-Bretagne, et donc toujours éligibles au vote, ont rejoint leur île par avion, train et ferry pour y prendre part. "Nous pouvons devenir le premier pays au monde à légaliser le mariage gay par référendum. Ce serait un pas énorme pour un pays réputé pour ses m?urs conservatrices", a expliqué Joey Kavanagh, responsable de la campagne "Prends le bateau pour aller voter". Dix-huit pays, dont treize en Europe, ont légalisé le mariage entre personnes de même sexe, mais à chaque fois par voie parlementaire. -"In the name of love"- Le oui est défendu par tous les principaux partis politiques irlandais, dont le Fine Gael du Premier ministre Enda Kenny. "J'ai voté OUI pour l'égalité", a tweeté le chef du gouvernement. Le camp du oui peut aussi se prévaloir du soutien de célébrités du monde du sport, de la musique et du cinéma. Le groupe irlandais U2 a appelé sur Instagram à voter en faveur du mariage gay avec le message : "In the name of love #vote yes", citant un de ses titres les plus célèbres.

