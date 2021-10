Sortir dans le Calvados : lundi 25 mai

Kev Adams est en tournée en France et fait étape au Zénith de Caen ce jeudi soir. Il vient vous présenter son nouveau spectacle "Voilà Voilà" ponctué de sketches, de danse et d'un peu de magie. Il reste encore des places sur la billeterie en ligne du Zénith de Caen et sur les plateformes partenaires de l'événement.

Jeudi, c'est le tremplin AOC Normandie au Cargö à Caen. Il a pour objectif de défricher les nouveaux groupes de la région, de les accompagner, de les aider dans leurs projets. Le gagnant du tremplin va pouvoir profiter d’un accompagnement personnalisé. Cela se joue entre 4 groupes finalistes. C'est ce jeudi soir à 20h30 au Cargö. Plus d'infos sur Le Cargö

Samedi, un tournoi de volley sur herbe est proposé par l'ESF Volley-Ball à Falaise. Rendez-vous à partir de 13h dans le Parc du Château de la Fresnaye. Une participation de 5€ est demandée. C'est ouvert à tous. Plus d'infos sur Falaise