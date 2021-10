JS Cherbourg : les playoffs auront bien lieu !

Le comité national olympique et sportif (CNOSF) a confirmé ce vendredi 22 mai la sanction de trois points en moins au classement pour l'équipe de Billère.



C'est donc bien la JS Cherbourg qui termine le championnat à la 5e place de ProD2 et se qualifie pour les playoffs. Les handballeurs cherbourgeois joueront la demi-finale aller contre Mulhouse, ce dimanche 24 mai à 17H salle Chantereyne. Le match retour aura lieu le 27 mai à Mulhouse, il sera diffusé sur Ma Chaine Sport.



A la clé, une montée en LNH, le plus haut niveau du handball français.



Pratique. Match dimanche 24 mai à 17H, place toujours en vente au centre Leclerc de Tourlaville, jusqu’au samedi 23 mai à 18h00, et au Complexe Sportif Chantereyne, le jour du match à partir de 15h30.