Musique : le normand Niko sort son premier album

Après un premier single sorti en 2012, “Boomerang”, en soutien aux salariés d’Honeywell de Condé sur Noireau et une quarantaine de concerts, l'artiste dévoilera son premier album “Un singe en hiver” le 1er juin. Cet album rock a été produit grâce au financement participatif sur internet. Pour la composition d'un singe en hiver, Niko s'est entouré du talentueux Arthur Allizard (Granville, Gandi Lake) mais aussi d'autres musiciens venus d'horizons différents. À la croisée des univers de Bashung et de Detroit, les huit titres de cet album évoquent tour à tour l'amour, la nuit et les lendemains.

Pour patienter avant la sortie, vous pouvez découvrir l'univers singulier de Niko avec son premier clip La Piscine tourné dans la région de Bayeux, Longues-sur-Mer et Omaha Beach.