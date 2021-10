Paris (AFP). Europcar lance son entrée en Bourse et espère lever 475 millions d'euros

Le numéro un européen de la location de voitures Europcar a annoncé jeudi avoir lancé la première étape de son entrée en Bourse et espère lever 475 millions d'euros à l'occasion de cette opération. Le groupe a déposé son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), première étape du processus de levée de fonds sur les marchés, précise un communiqué. L'opération est destinée à "renforcer (la) structure de financement du groupe", à "accélérer le déploiement de (sa) stratégie" et à "disposer d'une capacité d'investissements supérieure pour développer (sa) croissance", souligne le document. Europcar prévoit de lever la somme de 475 millions à travers une augmentation de capital, a indiqué Caroline Parot, directrice financière du groupe. L'argent récolté servira à rembourser une partie de la dette de l'entreprise et à mener un plan de refinancement d'un certain nombre d'instruments de dette "pour bénéficier d'intérêts plus favorables", a-t-elle précisé. Le groupe envisage également l'émission d'actions déjà existantes de la société d'investissement Eurazeo, maison mère d'Europcar. Mais, "il est encore trop prématuré pour pouvoir discuter" du montant de cette émission secondaire, a indiqué Mme Parot. L'entrée en Bourse devrait se dérouler d'ici fin juin mais l'opération dépendra des conditions de marché, a souligné Philippe Germond, directeur général d'Europcar. Dans le contexte de son arrivée sur les marchés, le groupe se dote par ailleurs d'un conseil de surveillance qui sera présidé par Jean-Paul Bailly, ancien PDG de La Poste.

