Ryad (AFP). Yémen: la trêve a expiré, pas d'annonce sur son extension

La trêve de cinq jours instaurée au Yémen pour permettre l'acheminement d'aide humanitaire a expiré dimanche à 20H00 GMT, sans qu'aucune déclaration n'ait été faite quant à sa possible prolongation. L'émissaire de l'ONU au Yémen, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, avait appelé dimanche à prolonger de cinq jours cette trêve, lors d'une conférence à Ryad sur le conflit au Yémen, boycottée par les rebelles chiites Houthis. La trêve était entrée en vigueur mardi soir à l'initiative de l'Arabie saoudite, à la tête d'une coalition arabe qui mène depuis le 26 mars une campagne aérienne contre les rebelles chiites, en soutien aux partisans du président yéménite en exil Abd Rabbo Mansour Hadi. Cette trêve a globalement tenu avec une suspension de la campagne aérienne de la coalition contre les Houthis. Elle a cependant été entachée par des combats au sol, parfois meurtriers, entre rebelles et forces pro-Hadi ainsi que par des escarmouches à la frontière saoudienne où le royaume a déploré des attaques depuis le nord du Yémen, contrôlée par les Houthis. Selon l'émissaire de l'ONU, la trêve n'a pas permis d'acheminer suffisamment d'aide dans les zones touchées par le conflit. L'ONU juge la situation humanitaire "catastrophique" au Yémen où plus de 1.600 personnes, dont de nombreux civils, ont péri depuis mars.

