Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: violents combats entre militaires loyalistes et putschistes

De violents combats ont éclaté jeudi matin autour du siège de la télévision et de la radio nationales à Bujumbura entre militaires loyalistes et putschistes qui affirment avoir destitué le président Pierre Nkurunziza, en déplacement à l'étranger, ont indiqué des témoins et des sources militaires. Selon les témoins, les combats à la mitrailleuse lourde et au lance-roquettes ont éclaté autour des locaux des locaux de la télévision et de la radio, toujours sous le contrôle des partisans du président Nkurunziza. esd-sas/alc

