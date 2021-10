Saint-Aubin-les-Elbeuf : ils volent des bateaux dans un hangar

La Brigade Anti-Criminalité a été requise vendredi 8 mai vers 4h30 du matin pour se rendre rue de la Marne à Saint-Aubin-les-Elbeuf pour plusieurs individus en train de voler des bateaux dans un hangar. Les individus feraient des allers/retours entre la société et un champ situé à côté.

A leur arrivée sur les lieux, les forces de l'ordre constatent que le grillage est découpé. Ils entreprennent des recherches dans le secteur et retrouvent les individus. Nés en 1996 et 1997, ils sont tous les trois interpellés et ramenés à l'hôtel de police. Ils avaient entreposé cinq "jet kid" dans un champ, face à l'entreprise. En fouillant les lieux, les policiers ont retrouvé deux machines à laver ainsi qu'une pince coupante.