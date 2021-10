SORTIR EN REGION: lundi 7 mars

En football ce week-end Avranches a fait match nul 0-0 face à Viry-Chatillon, l'Us Avranches jouera à Fontenay samedi prochain à 18h30, Cherbourg s'est imposé 2-0 sur le terrain de Moulin, l'équipe de Caen B à mis deux but à l'équipe B de Lorient et en Ligue 1 le SM Caen s'est imposé 1-0 face à St Etienne, un but inscrit dans les arrêts de jeu. Cen se déplace à Nancy samedi prochain, les entrainements de mercredi et de dimanche sont ouverts au public.

Au Challenger DCNS de Cherbourg c'est la nouvelle sensation du tennis international Grigor Dimitrov le jeune bulgare s'est imposé contre le français Nicolas Mahut 6/2, 7/6

Après les grandes cavalcades de ce week-end, le 137ème carnaval de Granville se poursuit jusqu'à mardi, avec le traditionnel « bal à papa » ce soir dès 20h et demain la cavalcade humoristique, le jugement de sa majesté et son exécution dans le bassin du port, mardi également la grande bataille de confettis sur le cours Jonville et la nuit des intrigues.

Le carnaval de Granville se clôture mercredi au petit matin, un carnaval qui se déroule avec Tendance Ouest.

D'ailleurs vous pouvez poster vos plus belles photos, vos plus beaux clichés pris au carnaval de Granville sur tendanceouest.com pour gagner de nombreux cadeaux.

Demain au Ciné-Cité Mondeville avant-première du film "Ma part du gâteau" avec Karin Viard, Gilles Lellouche, Audrey Lamy, c'est le nouveau film de Cédric Kaplish à découvrir dès 20h