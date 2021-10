CAEN-LYON (3-0) : Malherbe fait exploser Lyon

Dès le début, la rencontre revêtait un parfum particulier. Celui du jour de fête. Une fête que les Caennais ont su provoquer à l'envie. Présents dans tous les duels, à l'aise techniquement et offensivement inspirés, les Malherbistes ont su bousculer la défense adverse. Après plusieurs grosses occasions manquées et un pénalty oublié par l'arbitre, Nicolas Bénezet ouvrait le score d'un centre tir à l'entrée de la surface de réparation que personne ne touchait (1-0, 43e). Puis le meneur de jeu caennais s'échappait dans la surface de réparation pour voler sur la défense lyonnaise et décocher une frappe imparable le long du poteau gauche d'Anthony lopez (2-0, 45e).



Au retour des vestiaires, les Caennais continuaient de jouer juste. Les Lyonnais mettaient enfin le pied sur le ballon, mais peinaient à déséquilibrer la défense bas-normande. Deux coup-franc à l'entrée de la surface de réparation bas-normande aurait pu relancer les Rhodaniens (54e et 63e), mais Clément Grenier n'attrapa pas le cadre. Les supporters caennais avaient alors de quoi se dire que rien ne pourrait arriver à leurs protégés quand Mohammed Yattara lancé plein axe manquait son un contre un face à Rémy Vercoutre (74e). Caen avait de bons contres à exploiter. Sur l'un d'eux, Thomas Lémar servait Sloan Privat pour le troisième but calvadosien (3-0, 85e).



Avec cette victoire et avant la fin de la 36e journée demain soir, Caen compte désormais cinq points d'avance sur la zone de relégation. Il ne restera derrière que deux journées. Le maintien n'est plus très loin.