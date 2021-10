Paris (AFP). Ligue 1: Paris fonce vers le titre

Le Paris SG, porté par son duo d'attaquants Cavani-Ibrahimovic, a fait un pas de plus vers un 3e titre de champion d'affilée en écrasant Guingamp (6-0), vendredi au Parc des Princes, ce qui lui offre provisoirement six points d'avance sur son dauphin lyonnais à deux journées de la fin. La pression est désormais sur les épaules de l'OL, obligé de l'emporter à Caen samedi pour nourrir encore un mince espoir de renverser la tendance. En cas de faux-pas, la messe serait quasiment dite et le PSG pourrait être sacré dès la semaine prochaine à Montpellier. En attendant, le club de la capitale a assuré sa place en phase de poules de Ligue des champions et soigné son goal-average. Le message à l'attention des Lyonnais est très clair: Paris est en "mode combat" depuis son élimination contre Barcelone en quart de finale de C1 et rien ne lui résiste sur la scène nationale. Obnubilés par la perspective d'un triplé inédit en France (L1, Coupe de la Ligue, Coupe de France), les joueurs de Laurent Blanc viennent d'enchaîner sept victoires consécutives en championnat. Celle contre Guingamp s'est nouée de manière express, en l'espace de 18 minutes, le temps pour Edinson Cavani d'ouvrir la marque (2e) et pour Zlatan Ibrahimovic, bien servi par Marco Verratti, de doubler la mise en expédiant un missile du gauche dans la lucarne (18e). Le "Matador" uruguayen, auteur d'un triplé (51e, 70e), Maxwell (55e) et Ibrahimovic sur penalty (90e, 19e but en L1) ont parachevé le large succès parisien. - Ibra se rapproche de Pauleta - Avec cette prestation, Cavani en est à 16 buts en L1 et termine la saison sur les chapeaux de roue avec huit réalisations sur les cinq dernières rencontres de L1. De quoi peut-être atténuer ses envies d'ailleurs, lui qui répète inlassablement sa volonté d'évoluer dans l'axe et non sur un côté alors que le président du PSG Nasser Al-Khelaifi l'a déclaré "intransférable". Ibrahimovic, déjà passeur à Nantes (2-0) dimanche, a de son côté fait briller ses coéquipiers et a distribué les caviars, mais il n'a pas non plus oublié son compteur personnel. Avec 106 réalisations sous le maillot parisien depuis 2012, la superstar suédoise n'est plus qu'à trois petites unités du détenteur du record, Pedro Pauleta (109). Une manière pour lui de répondre au président de Lyon Jean-Michel Aulas qui conteste la réduction de sa suspension, de 4 à 3 rencontres, après ses fameuses insultes. Ses prochains adversaires sont prévenus: Ibra est loin d'être en vacances et aura sans doute à c?ur d'aller chercher le sceptre de l'ex-Aigle des Açores lors des trois derniers rendez-vous de la saison (deux matches de championnat, et une finale de Coupe de France face à Auxerre). Vendredi, ce sont surtout les Guingampais, qui n'ont plus rien à espérer, qui avaient déjà la tête ailleurs. Si l'En Avant peut s'honorer d'être l'une des trois équipes à avoir fait chuter le PSG en L1 (avec Bastia et Bordeaux), il n'a pas existé au Parc hormis sur un coup-franc de plus de 35 mètres de Claudio Beauvue, repoussé en corner par Salvatore Sirigu (12e). L'absence sur blessure de Thiago Motta, le métronome du milieu parisien, n'a eu aucune conséquence sur la maîtrise du PSG, dont les vedettes sont injouables en France quand elles évoluent à leur réel niveau. A ce rythme, l'issue du championnat ne fait guère de doute.

