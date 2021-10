Sortir dans l'Orne : mardi 12 mai

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Girls Only». A l'aube de ses 30 ans, on ne peut pas dire que Megan soit fixée sur son avenir. Avec son groupe d'amies déjà bien installées dans la vie, le décalage se creuse de jour en jour. Et ce n'est pas le comportement des hommes qui va l'apaiser. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



La Foire des Andaines se tiendra tout ce week-end entre Saint-Michel-des-Andaines et Bagnoles-de-l'Orne. 5 kms de déballage, 2000 exposants sont attendus. Rendez-vous samedi et dimanche pour en profiter. Plus d'infos sur La Ferté Macé



Samedi, c'est la nuit des musées partout en Europe et notamment en Normandie dans la communauté de commune de Tourouvre. Le thème de cette année c'est la publicité. La projection peut-être visionnée entre 18h et 22h30, rue du Québec à Tourouvre.