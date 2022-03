CFA2 : Malherbe arrache la victoire et respire

SC Hérouville 0-2 Lannion FC

Face à une équipe de Lannion qui devait prendre des points afin de ne pas voir la zone rouge s'approcher davantage, la motivation a eu raison des Hérouvillais. Les Bretons s'imposent et prennent quatre points importants alors que eux et six autres clubs se tiennent en trois points et sont concernés par la douzième place significative de descente à l'étage inférieure. En effet, seuls les deux meilleurs douzièmes des huit groupes de CFA2 seront repêchés.

Côté Hérouvillais, priorité est donnée à l'équipe réserve qui peut encore jouer la montée en DSR mais qui, en Coupe alors que la qualification en demis-finales était acquise, semble être punie par une réserve déposée par Deauville.

SM Caen (B) 3-2 Amiens SC (B)

Après la nette victoire à Saint-Ouen le week-end précédent, l'équipe bis du Stade Malherbe voulait enchaîner pour confirmer et s'éloigner de la zone rouge.

Dés l'entame, au Stade Claude Mercier, les jeunes caennais tiennent le ballon. Sur une touche de Calvé, Karamoh s'infiltre dans la surface et sert en retrait Saez qui voit sa frappe heurter le poteau (3'). Dans l'autre sens, Nsamé rate le cadre par deux fois (8', 15'). Sabri Toufiqui remplace rapidement Beaulieu au milieu et Grégory Proment réclame plus de rythme alors que les visiteurs se montrent dangereux sur des pertes de balle locales. C'est justement sur une de ses pertes que Nsamé peut fixer dans l'axe avant de décaler Dia qui crochète Raineau puis prend Perquis à contre-pieds (0-1, 37'). Mais peu de temps après, Calvé trouve Saez dans l'intervalle. Le second remet en retrait au premier qui allume une frappe sur le poteau. Le ballon rebondit sur le gardien et glisse derrière la ligne (1-1, 41').

Avec réussite, Malherbe est parvenu à recoller avant la mi-temps.

Toutefois, la chance change de camp dés la reprise. Sur un corner anodin, Perquis repousse des poings sur le dos d'Ould Jawar qui, malheureux, marque contre son camp (1-2, 49'). C'est alors que les Amiénois manquent de faire le break, mais Perquis veille au grain (58', 60'). Les Caennais peinent à trouver des solutions. Saez s'essaye à la frappe mais trouve les gants de Crepel (66'), puis ce dernier claque la frappe enroulée de Karamoh (67'). Damien Perquis est à nouveau vigilant devant Nsamé (70') et l'entrée de Kelly Irep se montre révélatrice. Le jeune ailier voit son but refusé pour un contrôle de la main (75'), mais délivre un caviar à Toufiqui qui conclu parfaitement (2-2, 83'). Bis repetita la minute qui suit, mais Crepel sort une parade miraculeuse (84'). Le portier ne pourra en revanche rien lorsque Cheick Traoré, auteur d'un énorme travail côté gauche, sert Antoine Léautey qui d'une tête piquée donne une victoire précieuse au SMC (3-2, 92').

Avec ce succès acquis au courage et à l'enthousiasme de la jeunesse alors qu'elles étaient menées deux fois au score, les troupes de Grégory Proment se classent dixièmes et laissent leur adversaire du jour relégable à trois unités derrière. Un pas important vers le maintien, à deux rencontres de la fin.