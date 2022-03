Les 24h de Rouen, c’est parti !

C’est l’une des courses nautiques les plus importantes, et la seule au monde qui se joue aussi la nuit. Sa préparation demande beaucoup de temps et d’énergie, tant pour les coureurs que pour les organisateurs. « Il faut un an pour tout organiser, explique Olivier Allaire, responsable du programme et développement de la course. Pour vous donner une idée, nous préparons la course 2016 dès le 12 mai prochain ».

La sécurité

Nous les voyons régulièrement circuler à contre sens pendant la course. Ils sont présents pour s’assurer que tout se passe bien et intervenir si nécessaire. Ce sont les agents de la sécurité sur l’eau. Pendant la course, les coureurs prennent des risques ; certains bateaux sont déjà sortis de la à cause d’un appel d’air qui a renversé leur bateau, provoquant parfois des dommages importants. Il faut réagir vite. « Nous avons 20 bateaux qui circulent pour assurer la sécurité, nous dit Olivier. 10 remorqueurs pour ramener les bateaux en panne ou accidentés sur les paddocks, 10 secouristes avec des plongeurs entraînés. En tout, nous avons 120 personnes qui veillent à la sécurité sur l’eau.»

La navigation

La course prenant son départ le 1er mai, il y a peu de chances de croiser la route d’une péniche ou d’un autre bateau de commerce. Mais pour le lendemain, il en va autrement. Là aussi, tout est prévu. Olivier Allaire nous explique : « Nous avons eu beaucoup d’échanges avec Voies Navigables de France. Nous avons mis en place des procédures précises selon la taille de chaque bateau : ils s’annoncent à l’avance et nous organisons leur passage. »