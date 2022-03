Baltimore (Etats-Unis) (AFP). Six policiers de Baltimore poursuivis après l'homicide de Freddie Gray

La mort de Freddie Gray, un jeune Noir décédé une semaine après son interpellation musclée à Baltimore ce qui a entraîné des troubles quotidiens, est un "homicide" et des poursuites ont été engagées vendredi contre six policiers. Marilyn Mosby, procureure de l'Etat du Maryland (est), a présenté vendredi lors d'une conférence de presse les conclusions d'une enquête sur la mort le 19 avril du jeune homme de 25 ans. Elle a annoncé que six policiers, qui avaient été suspendus la semaine dernière, seraient poursuivis notamment pour homicide involontaire. La maire de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, a précisé peu après que cinq d'entre eux étaient en détention. Le président Barack Obama a jugé que toute la lumière devait être faite sur ce décès. "Ce que les habitants de Baltimore veulent, plus que toute autre chose, c'est la vérité", a-t-il souligné. "C'est aussi ce que tout le monde attend à travers le pays". Selon l'enquête et l'autopsie, le jeune homme est mort d'une "blessure qui lui a été fatale alors qu'il ne portait pas de ceinture dans le fourgon de police où il avait été embarqué", a précisé Marilyn Mosby. Baltimore est le théâtre de manifestations quotidiennes - qui ont dégénéré en émeutes lundi soir après les funérailles de Freddie Gray - depuis l'annonce de ce décès des suites d'une fracture des vertèbres cervicales. Un couvre-feu nocturne d'une semaine a été instauré depuis mardi pour ramener le calme. Des rassemblements ont également été organisés dans plusieurs villes américaines, en particulier à Washington qui se trouve à 60 km au sud de Baltimore, à New York et Philadelphie. - Aucune assistance médicale - La procureure a levé le voile sur les circonstances de la blessure de Freddie Gray dont la colonne vertébrale a été "sectionnée à 80%, dans la région du cou", avait indiqué la semaine dernière un avocat de la famille de Gray. "Quand Freddie Gray a été arrêté, il a été menotté mains dans le dos. Il a eu des difficultés à respirer et a demandé en vain des médicaments", a raconté Mme Mosby, précisant que les policiers, après l'avoir fait asseoir, ont "trouvé un couteau dans son pantalon". Mais, selon elle, ils "n'ont pu fournir aucune justification" à cette arrestation survenue le 12 avril. De ce fait, trois policiers sont poursuivis pour l'avoir arrêté "illégalement". Dans le fourgon, le jeune homme n'a pas été attaché avec une ceinture de sécurité contrairement au règlement. Après avoir circulé un certain temps, a poursuivi la procureure, le fourgon s'est arrêté et les jambes et les chevilles de Freddie Gray ont été attachées avec des liens en plastique puis les policiers "l'ont mis au sol, sur le ventre". Sans qu'il ne soit attaché. Le jeune homme a "subi une blessure grave et potentiellement mortelle au cou venant du fait qu'il était menotté, les pieds entravés et qu'il n'était pas attaché" alors que le véhicule de police circulait. L'un des policiers, voyant que Gray restait sans réaction, "n'a fait aucun effort pour évaluer ou déterminer son état" et "malgré la détérioration de son état médical, aucune assistance médicale" n'a été sollicitée. Le lendemain de l'annonce de son décès, la police avait annoncé que "plusieurs" agents avaient été suspendus avec salaire. Six noms avaient été rendus publics deux jours plus tard: il s'agissait de cinq hommes et d'une femme âgés de 25 à 45 ans.

