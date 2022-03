Paris (AFP). Des supporteurs du PSG attaquent l'UEFA au sujet du fair-play financier

Des supporteurs du Paris SG ont assigné l'UEFA devant le tribunal de grande instance de Paris, pour dénoncer le principe dit du fair-play financier mis en place par l'instance dirigeante du football européen. Contactée jeudi par l'AFP, l'UEFA n'a pas réagi officiellement. Cette nouvelle règle, qui impose aux clubs depuis la saison 2013/14 d'équilibrer leurs revenus et leurs dépenses, induit une distorsion de concurrence, estime l'Association des supporteurs en colère contre le fair-play financier, à l'origine de cette assignation. "Ce principe, en soi parfaitement légitime, est toutefois assorti de modalités très particulières", explique l'association, reprochant notamment à l'UEFA de ne "sélectionner" qu'une partie des revenus et des dépenses pour établir son diagnostic. En mai 2014, l'UEFA a infligé au PSG une amende de 60 millions d'euros, dont 20 ferme, pour avoir contrevenu aux règles du fair-play financier. Elle l'a également obligé, entre autres, à ne pas augmenter sa masse salariale pendant deux saisons. Avant de conclure à un déséquilibre des comptes, l'instance dirigeante du football européen avait notamment dévalué de moitié (de 200 à 100 millions d'euros environ) le montant d'un contrat de sponsoring liant le club à l'Office du tourisme qatarien, Qatar tourism authority. Une dévaluation "artificielle" selon les supporteurs emmenés par l'association, présidée par l'avocat Raphaël Gauvain et représentée par le cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. Cette sanction a contraint le club à "recruter à l'économie" durant l'été 2014 et l'hiver 2014/15 ainsi qu'à augmenter le prix moyen de ses abonnements de 20% pour équilibrer ses comptes, fait valoir l'association dans l'assignation consultée par l'AFP. Le frein au recrutement a affecté "les performances du club et le spectacle proposé aux supporteurs du PSG", ce qui leur a causé un préjudice d'agrément évalué dans l'assignation à 500 euros chacun. La décision ayant entraîné, selon les demandeurs, une hausse du prix des abonnements, certains réclament, en outre, l'indemnisation d'un préjudice financier, qui peut aller jusqu'à 5.312 euros pour l'un d'entre eux. Quant à l'association, elle réclame 10.000 euros au titre du préjudice moral subi par ses membres. Selon M. Gauvain, l'assignation a été délivrée mercredi à l'UEFA et à son président, le Français Michel Platini.

