Le concours de Miss France 2016 aura lieu en décembre à Lille

"C'est (...) la ville de Lille qui constituera en décembre l'écrin de cette 88e édition diffusée en direct sur TF1", a indiqué la chaîne dans un communiqué.

"Nous nous réjouissons de l'annonce faite aujourd'hui par l'organisation Miss France: c'est à Lille et dans notre Métropole que nous aurons le plaisir d'accueillir le prochain concours le 19 décembre 2015", estiment de leur côté Martine Aubry et Damien Castelain, pour la mairie de Lille et la métropole européenne de Lille (MEL) dans un communiqué commun.

"La candidature conjointe Ville de Lille et Métropole Européenne de Lille déposée en mars a bénéficié du soutien financier du monde économique pour que le coût de cet accueil soit le plus proche de zéro pour les collectivités", est-il précisé dans le communiqué.

En décembre 2014, Camille Cerf, miss Nord Pas-de-Calais, née à Calais (Pas-de-Calais), avait été élue à Orléans Miss France 2015, devançant Miss Tahiti et Miss Côte d'Azur.

La ville du littoral n'a pas été retenue par le comité, car le décor n'était "pas techniquement compatible" avec la salle retenue, avait annoncé mardi la maire de Calais, Natacha Bouchart, sur Twitter.