A Caen, une monnaie locale complémentaire à l'étude

Baptisée "Normaille", celle-ci pourrait voir le jour grâce à un collectif composé de plusieurs associations œuvrant toutes autour du secteur de l'économie sociale et solidaire. "La Normaille n'a pas vocation a remplacé l'Euro. Elle le complète", explique Sylvain Cosson, bénévole. "Ce sera une monnaie citoyenne, locale et accessible", poursuit-il. Objectif : consommer plus local, plus responsable et plus éthique.

Une Normaille = un Euro

La Normaille ne sera valable que sur le bassin de Caen, "pour éviter la fuite des capitaux et permettre un développement endogène du territoire", et chez des prestataires partenaires. "C'est un challenge d'expliquer et de convaincre", reconnaît Sylvain Cosson. Ce dernier promet néanmoins, en cas de réussite, "un cercle vertueux de dépenses" qui devrait compenser la petite contrainte pour le commerçant de tenir une double caisse. La Normaille, l'équivalent d'un Euro, pourrait être mise en circulation au 1er semestre 2016. D'ici là, reste au collectif à convaincre les collectivités de les soutenir. Puis les utilisateurs.