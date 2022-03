Couterne: parents et élus contre la fermeture d'une classe

Une manifestation dans les rues cemercredi midi 29 avril, puis un blocus du carrefour central de la commune à l'aide de tracteurs, et une distribution de tracts : les parents de Couterne restent fortement mobilisés. L'inspection d'académie se base sur ses chiffres de septembre dernier : 112 élèves et ne viendra recompter qu'après la prochaine rentrée. Parents et élus annoncent eux : 126 élèves.

Claire Essehayli, parent d'élèves :

A Couterne, la population augmente et les enfants sont de + en + nombreux. Le maire a été reçu à l'Inspection d'académie ; Daniel Durand :

Le CDEN rendra ses arbitrages mardi prochain 5 mai.