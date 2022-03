136 nouveaux logements étudiants pour le boulevard des Belges à Rouen

Dans un peu plus de deux ans, le boulevard des Belges aura fait peau neuve, avec la construction de 137 logements neufs, dont 136 T1 pour étudiants et un logement pour le gardien. Pour l'heure, les vieux immeubles qui ornent le 100 au 108 boulevard des Belges ne sont pas encore détruits. "Nous avons mis en place une nouvelle signalisation routière qui devrait être opérationnelle dans la première quinzaine de mai", explique Michel Autrive, directeur régional de Sepimo, société qui chapeaute le projet.

Une voie en moins

La nouvelle signalisation prévoit la suppression d'une voie quand on descend le boulevard. "En revanche, aucune voie ne sera supprimée dans l'autre sens." Les travaux de démolition devraient débuter mi-mai et se poursuivre pendant trois mois. Puis, le site sera livré à la Drac qui procédera à des fouilles archéologiques pendant six mois.

Enfin, la construction pourra commencer et se prolongera sur 15 ou 18 mois, avec une gestion de la circulation, du bruit et des nuisances. "Le chantier ne commencera jamais avant 8h et ne terminera jamais après 18h", précise Michel Autrive.

Si le but est évidemment d'éviter les nuisances sonores, cela permettra également de ne pas encombrer le boulevard par la présence de camions aux heures les plus fréquentées. Un projet qui devrait voir le jour pour la rentrée universitaire 2017 pour un coût de 9 millions d'euros et "qui n'aurait jamais été réalisable si la Matmut n'avait pas décidé de se porter acquéreur et si le Crous ne s'était pas engagé pour gérer et louer la résidence".