La vie mouvementée de ravitailleur aux 24H Motonautiques de Rouen

En quoi consiste le poste de ravitailleur ?

Il y a plusieurs fonctions : on peut à la fois aider le pilote à monter ou descendre, tenir le bateau lorsqu'il est en l'air, grâce à des gaffes, monter dessus pour le sangler ou sangler le pilote et mettre l'essence dans le bateau.

Que faut-il comme compétences pour être ravitailleur ?

Il faut énormément de concentration et de rigueur, nous avons déjà rencontré des soucis lors des deux dernières éditions: un pilote obligé de revenir avant la fin de son relais car il avait été mal sanglé ou une infiltration d'eau dans le réservoir qui nous a obligé à le vidanger et le nettoyer complètement car le bouchon du réservoir avait été mal fermé. Cela nous avait coûté du temps et nous aurions peut être pu finir mieux que 2e en 2013.

D'où vous est venue l'envie de réaliser cela ?

J'avais envie d'intégrer un team pour ressentir l'adrénaline de la compétition, l'esprit d'équipe et être au plus près de la course. Tout le monde n'a pas l'opportunité de participer à une si grande compétition près de chez soi.

Avez-vous envie d'évoluer dans ce sport?

C'est ma dernière année avec le team Esigelec car je quitte l'école en fin d'année, mais j'aimerais intégrer un autre team par la suite et pourquoi pas devenir pilote à mon tour.