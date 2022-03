Où se restaurer pendant la course des 24H Motonautiques ?

Si l'envie de grignoter pendant la course vous prend, vous trouverez à coup sûr de quoi satisfaire votre estomac. Quatre types de restauration sont mis à disposition du public : restaurants assis, bars, buvettes et food trucks. Le Village des Jeux accueille un restaurant sur la prairie Saint-Sever. Boissons chaudes et viennoiseries sont proposées le matin, plats chauds et froids le midi : bagels, croque-monsieur, quiches… Les food trucks proposent quant à eux des burgers frites et fish & chips.