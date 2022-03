Paris (AFP). Attentat évité à Villejuif: trois personnes en garde à vue au total (proche dossier)

Trois personnes étaient dimanche en garde à vue dans l'enquête sur les complicités dont aurait pu bénéficier Sid Ahmed Ghlam, mis en examen pour assassinat et pour un projet d'attentat contre au moins une église de Villejuif, selon une source proche du dossier, confirmant une information d'Europe 1. Outre un homme de 27 ans interpellé dimanche à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), un autre est en garde à vue depuis samedi après que les policiers ont identifié son ADN dans un voiture liée à Ghlam et une troisième personne, susceptible d'avoir apporté un possible soutien logistique à Sid Ahmed Ghlam, a été arrêtée et placée en garde à vue dimanche, selon cette source.

