Paris (AFP). Ligue 1: le PSG leader provisoire en humiliant Lille 6 à 1  

Le PSG, qui a humilié Lille 6 à 1 samedi, est devenu leader provisoire de la L1, en attendant le match de Lyon dimanche soir à Reims, dans le cadre de la 34e journée de championnat. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, le PSG vise un triplé historique en espérant y ajouter le titre en L1 et la Coupe de France (finale le 30 mai face à Auxerre, club de L2). Maxwell a ouvert rapidement le score pour le PSG (24 secondes selon le statisticien Opta, 27 secondes selon Canal+), Ezequiel Lavezzi (triplé, son premier en club en championnat dans sa carrière) et Edinson Cavani (doublé) complétant le score. Lille n'a pu que sauver l'honneur grâce à Marko Basa. Au classement, le PSG devient leader provisoire avec 68 points (différence de buts +35) devant Lyon, 65 points (différence de buts +37) qui joue dimanche soir en clôture de la 34e journée à Reims. La lutte est serrée pour le titre entre PSG et OL, mais le club de Laurent Blanc possède un atout, avec un match en retard de la 32e journée à rejouer mardi prochain au Parc des Princes contre le relégable Metz. - 15 buts en 2 matches de L1 - Maxwell, le Brésilien, Ezequiel Lavezzi l'Argentin, Edinson Cavani l'Uruguayen: les Sud-Américains du PSG ont fait le spectacle samedi au Parc des Princes. Maxwell a signé au passage le 2e but le plus rapide de L1 cette saison après celui inscrit par André-Pierre Gignac au bout de 20 secondes à Evian le 14 septembre (3-1 pour OM, score final). Pour rappel, le but le plus rapide du championnat d'élite français fut signé Michel Rio, pour Caen, qui avait marqué contre Cannes au bout de 8 secondes le 15 février 1992. Avec ce score fleuve, le PSG a en tout cas prouvé qu'il avait surmonté sa déception née de l'élimination cette semaine en quarts de finale de la Ligue des champions face à Barcelone (succès catalans 3-1 à l'aller, 2 à 0 au retour). Et cela sans des éléments importants, puisque Zlatan Ibrahimovic, suspendu pour sa fameuse bordée d'insultes, et Thiago Silva, blessé, ont assisté à la démonstration de samedi depuis les travées du Parc des Princes. La 34e journée est en tout cas partie sur des bases élevées après le carton surprise de Lorient à Marseille (5 à 3) vendredi soir en ouverture, soit 15 buts inscrits en deux matches. Il en reste huit à disputer entre samedi soir (cinq rencontres) et dimanche (trois), dont un, déséquilibré sur le papier, entre Lens, dernier, et Monaco, 3e. Résultats de la 34e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Marseille - Lorient 3 - 5 samedi Paris SG - Lille 6 - 1

