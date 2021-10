Exclusif / Lybie : les CMN dans la tourmente !

La crise qui secoue actuellement la Lybie risque-t-elle de porter préjudice aux CMN, le chantier naval de Cherbourg ? Beaucoup, parmi les ouvriers du Nord Cotentin, commencent à s'en inquiéter comme le révèle cette semaine la Manche Libre dans son édition cherbourgeoise. Le patron du chantier, Pierre Balmer reste discret sur le devenir de ce que le chantier était en train de négocier avec les autorités de Tripoli : la réfection de cinq vedettes combattante et la commande d'un nouveau navire, la Corvette Bayunah.

"Une situation inquiétante"

Joint par la Manche Libre en exclusivité, Pierre Balmer dit " observer avec attention" ce qui passe autour du régime de Kadhafi et avoue avoir pour l'heure des " contacts homéopathiques" avec ses interlocuteurs. Autrement dit : tout est suspens et plus rien ne semble avancer. C'est en tout cas ce que craignent les 420 salariés des chantiers qui attendaient beaucoup du futur contrat lybien. Pascal le Biez, le responsable syndical des CMN le confirme : " la situation est inquiétante car après juillet nous n'avons pour le moment rien au plan de charge. Nous travaillons encore sur la vedette qui devait être livrée en Lybie mais c'est tout !". Cette commande est-elle définitivement compromise ? la Manche Libre a posé la question à Pierre Balmer le patron des CMN.

Bonus Audio / Les explications d'Antoine Gillot pour Tendance Ouest Cherbourg