Maromme : elle agresse les passagers avec des ciseaux

C'est la compagnie départementale d'intervention qui a été appelée pour se rendre à la station de bus de la Demi-Lune à Maromme suite à un déclenchement de l'alarme agression du chauffeur du bus.

Une femme serait en train de menacer les passagers ainsi que le conducteur du bus avec un couteau. A l'arrivée des policiers, la femme est descendue du bus, et attend les forces de l'ordre, assise sur un banc, tenant fermement son sac à main.

Les policiers la contrôlent et découvrent une paire de ciseaux dans son sac. Lorsqu'ils tentent de l'interpeller, elle devient hystérique et se débat. Les forces de l'ordre finissent par maîtriser la mise en cause, une femme née en 1961 et demeurant à Maromme.

Une passagère du bus a été menacée et piquée à la cuisse par la femme. Elle souhaite déposer plainte. La mise en cause a été ramenée à l'hôtel de police et placée en garde à vue.