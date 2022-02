Paris (AFP). Hollande: la campagne 2017? Nous verrons si j'y serai

François Hollande a évoqué dimanche l'élection présidentielle de 2017 sans dire s'il sera candidat à sa succession, tout en promettant de travailler jusqu'aux "dernières minutes" de son mandat. Invité de l'émission "Le Supplément" sur Canal+, le président a assuré que "les dernières minutes" du quinquennat seraient "de la même intensité" que les premières semaines. "Je ne veux rien lâcher. Et ce n'est pas parce qu'il y aura une campagne - il y aura de toute façon une campagne, nous verrons si j'y serai -, mais de toute manière je travaillerai", a-t-il ajouté. Il s'est inscrit en faux contre l'idée d'un immobilisme à l'approche de cette échéance: "Non, il reste deux ans. Cela voudrait dire que pendant un mandat de cinq ans, la première année, c'est l'expérience et après, la dernière, la campagne si on est candidat? Ça n'est pas vrai", a déclaré M. Hollande.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire