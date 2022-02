L'île d'Aix (France) (AFP). Grand jour pour l'Hermione, Hollande et Obama souhaitent bon vent

Grand jour pour la frégate l'"Hermione", réplique du navire qui emmena en 1780 La Fayette prêter main-forte aux insurgés américains contre l'Angleterre, avec son départ ce samedi soir pour les Etats-Unis, avec un coup de pouce des présidents français François Hollande et américain Barack Obama. Malgré un temps brumeux, abondances de festivités et forte affluence accompagnent sur la côte atlantique française, dans l'estuaire de la Charente, le départ de l'"Hermione" et de ses 80 membres d'équipage qui doivent appareiller de l'Ile d'Aix (Charente-Maritime) à 22H30 pour mettre le cap vers les côtes américaines. 235 ans -- presque jour pour jour -- après l'original, la réplique de l'"Hermione" qui emmena le 20 mars 1780 le jeune Gilbert du Motier, marquis de La Fayette (1757-1834), entamera une traversée de six semaines et 7.500 miles (13.000 km) dans l'Atlantique nord. Un dispositif quasi militaire, avec notamment restrictions de la navigation et interdiction de survols de drones, encadre le départ "de la frégate de la liberté" qui en fin de matinée était déjà attendue par des milliers de badauds massés sur les berges de l'estuaire. - Message de Barack Obama - François Hollande viendra souhaiter bon vent au trois-mâts et Barack Obama "a adressé à l'équipage un message évoquant l'amitié franco-américaine", a précisé à l'AFP Bénédict Donelly, président franco-américain de l'association Hermione-Lafayette (ndlr: selon l'orthographe américaine) à l'origine du projet. Ce message sera lu dans l'après-midi par le consul des Etats-Unis à Bordeaux, Toby Wolf. Toute la matinée, l'équipage s'est affairé sous un ciel bas et gris aux derniers préparatifs, un marin américain tressant pour l'occasion une échelle de corde pour François Hollande qui doit visiter la frégate à quai, au mouillage de l'Ile d'Aix dans l'après-midi. A l'intention des hôtes américains, le chef de l'Etat remettra au commandant Yann Cariou, un fac-similé de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, texte fondateur de la République française, en partie inspiré par la déclaration d'Indépendance américaine de 1776. Il doit ensuite regagner la presqu?île de Fouras pour prononcer un discours célébrant l'amitié franco-américaine. Peu avant midi, le drapeau américain a été hissé aux côtés du drapeau français à la poupe de la frégate. Avant de rejoindre le mouillage de l'Ile d'Aix vers 20H30, l'"Hermione" doit effectuer une remontée de la Charente, escortée pour sa sortie de l'estuaire par l'"escadron La Fayette", petite escadrille de deux Mirage-2000 de la Base aérienne-125 d'Istres (Bouches-du-Rhône) créée en hommage à La Fayette. Point d'orgue de ces festivités populaires, un feu d'artifice sera tiré entre Port-des-Barques, Fouras et l'Ile d'Aix au-dessus du Fort Vauban, une heure avant l'appareillage de la frégate. La Marine nationale, partenaire du projet depuis l'origine, a fourni quatre marins à l'équipage pour la traversée et, pour l'escorter le jour du départ, la frégate de lutte anti-sous-marine "Latouche-Tréville", du nom du lieutenant de vaisseau et futur vice-amiral commandant de l'"Hermione" lors de la mission historique de 1780. Yann Cariou, 53 ans, commandant de la réplique du XXIème siècle, a lui-même servi dans ses rangs durant plus de trente ans. Il mènera un équipage de 79 marins aguerris ou bénévoles, dont de nombreux étrangers et un tiers de femmes. La Marine entend ainsi rappeler sa "part déterminante" dans le "combat fondateur" de la guerre d'indépendance américaine et sa "coopération" avec l'US Navy renforcée encore aujourd'hui "par des engagements conjoints", "comme dans le golfe Arabo-Persique", souligne-t-elle dans un communiqué. - Apothéose prévue pour l'escale à New York - Coque de 45 m de long, grand mât en pin d'Oregon culminant à 54 m, 2.200 m2 de voilure, 25 km de cordes et vitesse maximale de 14 noeuds (26 km/h) toutes voiles déployées, avec cette frégate, le "pacha" table sur une vitesse moyenne de 4,5 noeuds.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire