Lausanne (AFP). JO-2024: Bach (CIO) juge la probable candidature de Paris exemplaire

Le président du Comité international Olympique (CIO) Thomas Bach a jugé jeudi la probable candidature de Paris aux jeux Olympiques d'été de 2024 "exemplaire",après une rencontre avec le président français François Hollande au Musée olympique de Lausanne. "Cette candidature est exemplaire et si elle continue dans cet esprit, vous avez tous les atouts et vous pouvez entrer dans cette candidature avec toute confiance", a-t-il déclaré devant la presse alors que M. Hollande venait de souligner que la France était "prête à se mobiliser". "Nous sommes très heureux de voir que la France se mobilise pour une candidature pour les JO à Paris et nous sommes sûrs que ce sera une candidature très très forte", a ajouté le président du CIO, avant de lancer un: "bonne chance à la France !" "La France a beaucoup à offrir au mouvement olympique et a déjà beaucoup offert grâce à Pierre de Coubertin", le fondateur français du CIO qui avait transféré le siège de l'organisation à Lausanne en 1915, a-t-il encore souligné alors que peu de chefs d'Etat font le déplacement de Lausanne pour plaider leur cause. "Ce que nous avons appris aujourd?hui, c?est que la candidature de Paris va beaucoup mettre l?accent sur l?héritage (des équipements existants, NDLR) et c?est l?esprit de l?agenda 2020", un train de réformes du CIO adopté en décembre et visant essentiellement à réduire le coût des Jeux, a ajouté Thomas Bach. Avant lui, le président Hollande avait souligné "que la France serait prête à se mobiliser pour une candidature", parlant d'un "enjeu de participation et de mobilisation" et d'une "formidable opportunité pour (elle) d?être au rendez-vous de 2024". "Le CIO a également des valeurs qui le conduisent à être exemplaire", a-t-il relevé dans une allusion à l'attachement du mouvement olympique à la cause de l'environnement. "Je l?invite à être partie prenante à la conférence sur le climat" que la France réunira à Paris en décembre, a-t-il ajouté. "Nous savons qu?il y a des étapes à franchir, des procédures et une des raisons de cette rencontre était de savoir exactement les règles car dans toute compétition, il y a des règles", a encore précisé le chef de l'Etat français. François Hollande achevait à Lausanne une visite d'Etat de deux jours en Suisse.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire