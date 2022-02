Le Havre : un homme chute d'une nacelle

Les policiers ont été requis ce jeudi 16 avril à 10h25 pour se rendre sur le grand port maritime du Havre, quai Pierre Callet pour un accident du travail. A l'arrivée des forces de l'ordre, les pompiers ainsi que le Samu sont déjà présents. Les faits se sont déroulés quelques minutes auparavant. Alors que trois ouvriers étaient dans une nacelle à environ cinq mètres de hauteur pour procéder à des contrôles sur une grue, le bras téléscopique de la nacelle s'est brisé, occasionnant la bascule de la nacelle et la chute de deux des ouvriers.

Si le premier n'est que légèrement blessé, le second, un homme né en 1966 et demeurant au Havre, a été gravement blessé à la tête et souffre de fractures de la jambe. Il a été transporté à l'hôpital Monod. Une enquête est actuellement en cours.