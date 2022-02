Paris (AFP). Ligue des champions: David Luiz remplaçant pour PSG-FC Barcelone

Le défenseur David Luiz, qui relève de blessure mais figure dans le groupe du Paris SG, sera remplaçant contre le FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des champions (mercredi, 20h45), selon la feuille de match. En surprise de dernière minute annoncée mardi soir, l'arrière brésilien avait été intégré au groupe du PSG alors que son absence pour une blessure à la cuisse à Marseille (3-2) le 5 avril était estimée à un mois. David Luiz sur le banc, l'équipe parisienne est celle attendue, compte tenu des autres absences de Thiago Motta (blessé), Ibrahimovic et Verratti (suspendus). La charnière centrale parisienne est composée comme prévu de Thiago Silva et Marquinhos, encadrés par Van der Wiel à droite et Maxwell à gauche. Le milieu est 100% français avec Rabiot, Cabaye et Matuidi, derrière une attaque sud-américaine avec Cavani et Lavezzi, associés à Pastore en soutien. Côté Barça, la seule incertitude concernait deux postes en défense. En charnière centrale, Mascherano a été préféré à Mathieu pour faire équipe avec Piqué. Dani Alves, suspendu, est remplacé par le jeune Montoya sur le flanc droit de la défense, tandis que Jordi Alba est titularisé comme prévu de l'autre côté. Le milieu est sans surprise composé de Rakitic, Busquets et Iniesta, et l'attaque du fameux trio "MSN", Messi, Suarez, Neymar. Paris SG: Sirigu - Van der Wiel, Marquinhos, Thiago Silva (cap.), Maxwell - Cabaye, Rabiot, Matuidi - Pastore - Lavezzi, Cavani Entraîneur: Laurent Blanc FC Barcelone: Ter Stegen - Montoya, Piqué, Mascherano, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Iniesta (cap.) - Messi, Suarez, Neymar Entraîneur: Luis Enrique

