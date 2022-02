Paris (AFP). Leclerc annonce un milliard d'investissement et la création de 10.000 emplois nets

Michel-Edouard Leclerc, PDG de l'enseigne du même nom, a annoncé mercredi sur RMC un investissement de 1 milliard d'euros en trois ans dans les nouvelles technologies ainsi que la création de 10.000 emplois nets. "Aujourd'hui quand on devient un grand de l'hypermarché, il faut qu'on apprenne à devenir un grand de l'internet, culturellement c'est une révolution pour les provinciaux que nous sommes. Il faut faire un grand portail internet, on va investir un milliard, dont la moitié en logistique", a-t-il déclaré. "Pour ouvrir un hypermarché de taille moyenne, il faut 5 millions, 10 millions, quelquefois 20 millions, 30 millions d'euros. Là pour ouvrir un portail internet, pour aller au devant de 65 millions de consommateurs, il va falloir investir 20 à 30 millions par an, plus 500 à 600 millions pendant deux ou trois ans en logistique, plus des points relais, des drives", a détaillé le PDG. Aujourd'hui les ventes de l'enseigne sur internet représentent seulement 2 milliards d'euros sur un total de 44 milliards d'euros de chiffre d'affaires, selon lui. "Dans cinq ans, notre concurrent sera Amazon, ce ne sera plus Hyper U qui sera passé à Auchan, je le parie", a-t-il ajouté, un brin provocateur. Les deux enseignes étudient actuellement un rapprochement. Il a par ailleurs assuré que la création de 10.000 emplois liée à ce plan d'investissement n'entraînerait pas de suppression d'emplois dans les hypermarchés du groupe. "Tout sera sur internet mais nous allons tout faire pour que les gens viennent chercher les conseils et l'expertise dans les hypermarchés, qui restent le navire amiral, avec des métiers qui seront revalorisés", a-t-il promis. Concernant les risques d'entrave à la concurrence liés au rapprochement des centrales d'achat dans la grande distribution, Michel-Edouard Leclerc a indiqué que s'il devait y avoir vente de magasins, "ce serait une sanction pour l'entreprise". Ces ventes devront selon lui "passer par le système judiciaire". A propos du rapport de Guillaume Garot sur le gaspillage alimentaire qui vise à interdire aux grandes surfaces de jeter des produits alimentaires, le patron a souligné que les centres Leclerc donnaient déjà "environ 6.000 tonnes de nourriture par an à des associations, ce qui représente 60 millions de repas pour les Restos du coeur". Il préconise par ailleurs un plan d'aide aux associations pour qu'elles s'équipent en réfrigérateurs et en camions afin d'écouler les marchandises qui leur seront données par la grande distribution.

