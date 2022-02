Paris (AFP). C1: PSG-Barça en choc de revanches, Bayern favori à Porto

Le Paris SG et le FC Barcelone s'affrontent pour la troisième fois cette saison avec en mémoire les quarts de 2013, tandis que le Bayern Munich se rend en favori chez le FC Porto, mercredi en quarts de finale aller de Ligue des champions. Le PSG et le Barça avaient déjà ferraillé en phase de groupes. Le club français s'était imposé 3-2 à domicile fin septembre, infligeant à l'adversaire premiers buts encaissés et premier revers de la saison, avant que les Catalans ne l'emportent 3-1 au Camp Nou pour s'arroger la tête du groupe. En 2013, en quarts, le Barça s'était qualifié grâce aux buts marqués à l'extérieur (2-2, 1-1). Le bilan de leurs confrontations européennes est parfaitement équilibré, avec deux victoires chacun et trois nuls. Mais depuis 2013, les deux clubs ont échoué à se hisser dans le dernier carré, alors que c'est le plateau conforme au standing du Barça, et celui que vise le PSG pour acter une progression l'emmenant dans le Gotha européen. Le Barça va bien: même s'il a calé à Séville samedi (2-2), il est en tête de son championnat, qualifié pour la finale de la Coupe d'Espagne et porté par une attaque "MSN" Messi-Suarez-Neymar débridée. Messi est redevenu Messi, avec 22 buts en autant de matches, et 11 passes décisives, en 2015. Le PSG peut toujours tout rafler, après son excellente séquence nationale (victoire 3-2 à Marseille pour récupérer la tête du championnat, qualification pour la finale de la Coupe de France et victoire en Coupe de la Ligue). Mais, malgré le prestige de l'adversaire, s'arrêter pour la troisième fois d'affilée au stade des quarts serait forcément vécu comme un échec du côté des propriétaires qataris du PSG, et rendrait vain l'exploit arraché à dix contre onze en 8e de finale à Chelsea (2-2 a.p.; aller: 1-1). Or, les Parisiens de Laurent Blanc seront amoindris mercredi, avec l'absence de quatre titulaires, Ibrahimovic et Verratti (suspendus), David Luiz et Thiago Motta (blessés). Ils devraient être remplacés poste pour poste par Cavani, Rabiot, Cabaye et Marquinhos. - Bayern décimé - Dans l'autre match de la soirée, le Bayern compte faire valoir au Portugal son ambition d'une quatrième demi-finale de suite, sachant que le championnat allemand semble déjà plié en sa faveur. Mais Pep Guardiola est privé de nombreux joueurs (Ribéry, Schweinsteiger, Robben, Alaba Javi Martinez et Benatia), pas vraiment compensés par les retours de Boateng et Pizzaro Les Munichois ont de toute façon l'avantage de recevoir au retour en cas de contre-performance, comme en 8e de finale, quand après un 0-0 chez le Shakhtar à l'aller, ils avaient pulvérisé les Ukrainiens à la maison (7-0). Porto de son côté déplore les forfaits de ses attaquants Jackson Martinez et Tello, mais son meneur de jeu Brahimi et son fantasque ailier Quaresma sont en grande forme. Et les Dragons de Julen Lopetegui, présents en quarts pour la première fois depuis six ans, s'avancent sans aucune pression vers ce rendez-vous face à l'un des grands ogres européens.

