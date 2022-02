Montevideo (AFP). L'ancien iPad du pape vendu 30.500 dollars

Un iPad ayant appartenu au pape François, avec certificat officiel du Vatican, a été vendu aux enchères mardi en Uruguay, pour 30.500 dollars, a indiqué à l'AFP la maison d'enchères ayant procédé à la vente. Argenté et blanc, l'appareil, portant au dos l'inscription gravée "Sa Sainteté François", a été acheté par un homme d'affaires argentin qui a fait son offre par téléphone, a précisé une porte-parole de la maison d'enchères Castells, située à Montevideo. Son identité n'a pas été révélée. L'enchère a été bouclée en à peine dix minutes. Le pape argentin avait utilisé cet iPad pendant un an et demi selon les médias locaux, avant de l'offrir à un prêtre uruguayen, qui en a ensuite fait don à une école locale. Cette dernière avait décidé de le vendre aux enchères pour financer son projet éducatif et visait à l'origine un prix de 40.000 dollars. Le prix de départ a finalement été ramené à 20.000 dollars au début de la séance d'enchères mardi. L'iPad a été vendu avec un certificat officiel du Vatican qui mentionne son origine et le fait que le pape en a fait don.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire